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Дубілет анонсував участь в антикорупційному проекті з Офісом президента і СБУ

Дмитро Дубілет заявив, що співпрацюватиме з Офісом президента і СБУ в антикорупційному проекті.

Дубілет анонсував участь в антикорупційному проекті з Офісом президента і СБУ

Співзасновник Monobank і порталу державних послуг iGov Дмитро Дубілет анонсував участь в антикорупційних проектах на території України.

Він буде виступати в якості експерта з інформаційних технологій.

Читайте: Антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня – Зеленський

Передбачається співпраця з Офісом Президента, СБУ і низкою інших держорганів.

Однак він уточнив, що не збирається йти у політику і не буде залишати свою роботу в банку.

Раніше Факти ICTV писали, що на сайті парламенту оприлюднили законопрект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, який вніс президент України Володимир Зеленський.

Фото: УНІАН

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