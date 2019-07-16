Політичний експерт Світлана Кушнір висловила думку щодо шансів кандидатів на 25 окрузі в Дніпрі.

У виборчій кампанії на 25-му окрузі, до якого входить Чечелівський та частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра, є лише три основних учасники. Решта кандидатів – явно непрохідні або “технічні” і не матимуть значного впливу на процес. Про це розповіла політичний експерт Світлана Кушнір.

– Лідером перегонів є самовисуванець позапартійний Максим Курячий. Його старт кампанії почався раніше, ніж в інших кандидатів, що дозволило йому очолити та утримувати рейтинг уподобань виборців 25 округу. Позначається темп і обсяг роботи з людьми в попередній період, – підкреслила вона.

Максим Курячий має за плечима досвід депутатської каденції у Верховній Раді. На окрузі відомий своєю програмою соціально-економічного розвитку Чечелівського та АНД-районів. Крім того, він щільно займається допомогою Південмашу та КБ Південне.

На другому місці з відставанням – одіозний депутат міської ради від Громадської сили Загід Краснов, який за короткий період потрапив в кілька гучних скандалів, що знижує його рейтинг.

На її думку, Краснов загрався зі своєю рекламою, перебираючи партійними слоганами та квітами, що дезорієнтує його електорат. Крім того, він не запропонував нічого нового, що тільки підтверджує тезу про його політичне старіння.

Максим Бужанський здивував дніпрян своєю кампанією: загальні слогани залишаються незрозумілими, але ж люди чекають конкретики. Замість цього їм пропонують стандартні шаблони з президентської кампанії, які не зовсім актуальні на дострокових виборах в Раду.

Почавши кампанію з інтриги, Бужанський швидко примудрився втратити шанс вирватися вперед. Найімовірніше, причиною цього стала зайва самовпевненість.

– Його проблема в тому, що за ним не стоїть нічого, немає позитивного бекграунду, який можна “продавати” виборцям. Людина з нізвідки з порожнім багажем. На такій політичній історії далеко зайти неможливо. На особистих зустрічах люди розчаровуються в ньому, побачивши його манеру спілкування і не почувши того, чого вони очікували, – вважає експерт.

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Явно “технічний” кандидат Андрій Богдан, бордами якого усіяний весь округ, отримує все більшу впізнаваність і підвищує шанси отримати все більше голосів за себе – клону Слуги народу, ніж за Бужанського. У будь-якому випадку зовнішньої реклами у нього набагато більше, ніж у інших учасників на 25 окрузі.

Серед інших учасників виборів на 25 окрузі можна виділити ще одного депутата міської ради Дніпра Руслана Вишневецького. Колишній вірний соратник одіозного Олександра Вілкула. Він пішов з Опозиційного блоку і став типовим спойлером на цих виборах, покликаним мінусувати лідера гонки Максима Курячого, заробляючи собі репутацію найманця.

– Решта кандидатів не матимуть значного впливу на загальні результати виборів. Вони ті фігури, які покликані відібрати частину голосів у того чи іншого фаворита, – резюмує Світлана Кушнір.

До слова, президент України Володимир Зеленський проїхався Києвом за кермом Tesla та розповів про способи шахрайства на парламентських виборах.

Фото: Загід Краснов, Руслан Вишневецький, Максим Бужанський