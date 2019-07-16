Заступник голови ВО Батьківщина та народний депутат Валерій Дубіль розповів, як покращити медицину в Україні і де на це взяти кошти.

Охорону здоров’я можна забезпечити необхідними фінансовими ресурсами вже на початку каденції нового складу Верховної Ради. Про це заявив заступник голови ВО Батьківщина та народний депутат Валерій Дубіль.

За його словами, фінансову сторону майбутньої трансформації охорони здоров’я необхідно вирішити ще до її початку. Саме від неї залежить, наскільки ефективно функціонуватиме система охорони здоров’я, чи однаково кожен пацієнт матиме доступ до медичної допомоги.

– Декілька експертних груп, використовуючи різні методи моделювання, прийшли до близьких результатів: охорона здоров’я в Україні потребує річного фінансування від $10 до $12 млрд. Зараз же вона з бюджету отримує близько $4 млрд, та ще й пацієнти платять з власної кишені більше ніж $5 млрд на рік (за даними 2018 року), – зазначив Дубіль.

Нардеп вважає, що цю суму знайде законопроект №9163 про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні, який депутати вже подали до парламенту.

– У ньому юридично грамотно та детально ми пропонуємо ввести багатоджерельну систему фінансування, поєднавши базове бюджетне фінансування надання медичної допомоги, обов’язкове медичне страхування та кошти громадян через систему добровільного медичного страхування або прямі платежі. Тільки так можна забезпечити охорону здоров’я необхідними ресурсами, – акцентував він.

Валерій Дубіль розрахував, що можна отримати загальний річний обсяг фінансування охорони здоров’я на рівні 336,5 млрд грн (близько $12,5 млрд або $322 на людину на рік). З цих коштів максимум 20% – 67 млрд грн (проти 135,5 млрд, які витратили домогосподарства, за даними Національних рахунків у 2018 році) складуть кошти пацієнтів.

Сюди входить оплата полісів на додаткове добровільне медичне страхування, часткова або повна оплата окремих ліків за програмою реімбурсації або самостійно куплених препаратів в аптеці без рецепту від лікаря, а також пряма оплата додаткових послуг у державних медзакладах або відвідування приватної медицини. Скажімо, хочеш додатково комфортнішу палату – плати.

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269,5 млрд грн складуть кошти консолідованих джерел за трьома цільовими програмами:

програма базового бюджетного фінансування – 55 млрд грн;

програма розширеного фінансування (система обов’язкового медичного страхування) за рівнем місячного страхового внеску на людину у 450 грн, яку платить або роботодавець, або бюджет – 188,5 млрд грн;

програма боротьби з важкими захворюваннями (бюджетне фінансування) – 26 млрд грн.

– Як бачите, місія з забезпечення охорони здоров’я необхідними фінансовими ресурсами зовсім не є нездійсненною. Це можливо вирішити вже на початку каденції нового складу Верховної Ради та хоча б частково запровадити вже з 2020 бюджетного року. Потрібна тільки політична воля і бажання нової влади зробити українську медицину якісною і доступною, – резюмував Валерій Дубіль.

Нагадаємо, Валерій Дубіль розповів про основі пріоритети в галузі медицини, які внесені в передвиборчу програму.