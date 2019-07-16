21 липня у Києві відкриються виборчі дільниці на 212 одномандатному окрузі. Пропонуємо познайомитися з 18 кандидатами у народні депутати на 212 окрузі.

На позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року, Київ розділений на 13 округів.

Факти ICTV розповідають про 212 одномандатний округ (Дарницький район), на якому в день голосування відкриються 90 виборчих дільниць (81 велика, 7 середніх і 2 малих).

На окрузі зареєстровані 18 кандидатів у народні депутати, серед яких син нардепа Анатолія Гриценка, екс-глава КМДА і “свободівець” зі стажем. Також у Раду спробують пройти комунальники, підприємці, адвокати, громадські активісти та безробітні.

Майже усі висуванці обіцяють приділити увагу освіті – будівництву шкіл та садочків, однак, головна проблема Дарницького району столиці – зношеність Бортницької станції аерації – є далеко не у всіх програмах кандидатів.

Віталій Сташук – народний депутат від Народного фронту, який на минулих виборах до парламенту саме в 212 окрузі набрав 36,75% голосів виборців. Цього разу він штурмує Раду як самовисуванець.

Ігор Мірошниченко – у минулому відомий спортивний журналіст, член партії Свобода, народний депутат України VII скликання, член фракції партії Свобода. Йде до Ради як самовисуванець.

Олександр Попов – екс-глава КМДА часів Віктора Януковича, займав цю посаду під час Революції гідності. Попов був екс-міністром ЖКГ України і народним депутатом VI скликання від Партії регіонів. Самовисуванець.

Віталій Нестор – 30-річний адвокат, викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та голова ГО Центр захисту киян. Балотується до парламенту від Батьківщини.

Олексій Гриценко – син народного депутата VI і VII скликань Анатолія Гриценка йде від партії Громадянська позиція. Гриценко-молодший є одним з лідерів Автомайдану. У 2007 році вже намагався потрапити до Ради, а у 2015 році – до Київради. Обидва рази – безуспішно.

Максим Перебийніс – завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії приватної клініки Борис. Має 21-річний досвід роботи у медицині. Перебийноса висуває Слуга народу.

Андрій Задерейко – депутат Київради, де працює у комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами. Заступник завідувача науково-дослідного відділу стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста комунальної науково-дослідної установи Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста. Йде під прапорами Європейської солідарності.

Лариса Дегтярьова – депутат Київради, де займає крісло заступника голови комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Керівник ГО Солідарність жінок. Самовисуванка.

Сергій Гусовський – У вересні 2015 року балотувався у мери Києва, однак перемогти не зміг. Екс-глава фракції Самопоміч у Київраді. Пізніше вийшов із партії разом ще з 20-ма депутатами тодішньої фракції, 17 із яких приєдналися до новоствореної ним депутатської групи Київська команда.

Гусовський – ресторатор, йому належить мережа ресторанів громадського харчування Ресторани Гусовських. Управління нею уже декілька років забезпечує брат Сергія – Євген. Йде Сергій Гусовський на вибори до Ради як самовисуванець.

Олександра Годрієнко – директор ТОВ Паззл Сістемз Україна. У жовтні 2015 роки безуспішно балотувалася до Київради. Цікаво, що кандидат у нардепи хоче створити міністерство “щастя”. Гордієнко висуває Опозиційний блок.

Яків Гольдарб – директор адвокатського об’єднання Гольдарб Едвайс. До війни працював адвокатом у Донецьку, а з осені 2014-го переселився у Дарницький район Києва. Самовисуванець. До слова, в Раду також намагається потрапити його брат Максим Гольдарб (220 округ).

Олександр Карпюк – керівник, ТОВ Сейл-Естейт, волонтер і блогер, якого краще знають під псевдонімом Серж Марко. Карпюк є членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Був висунутий від партії Демократична сокира.

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Сергій Саранов – менеджер з оптових продажів, ТОВ ПРАЙМГАЗ 2017. Він заявляв, що є президентом у Міжнародному благодійному фонді Преподобного Сергія Радонезького і ГО Міжнародна спеціальна антикорупційна колегія, а членом в ГО Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. На вибори йде самовисуванцем.

Михайло Отрош – безробітний. За повідомленнями ЗМІ, професор і доктор наук. Журналісти пишуть, що Михайло Отрош – чоловік одіозної Інни Олексіївни Отрош, яка очолювала Печерський районний суд за часів Януковича. Самовисуванець.

Тетяна Новобранець – керуючий партнер адвокатського об’єднання Новобранець і партнери. Була висунута Опозиційною платформою – За життя.

Ірина Крисанова – бухгалтер ТОВ Діаліз Мед. Балотується від партії Бджола.

Володимир Герасименко – підприємець. У 2015 році на чергових місцевих виборах безуспішно намагався пройти до Київради. Балотується до Ради від партії Сила людей.

Денис Осмоловський – директор ТОВ Єдина служба правової допомоги. У 2014 році він балотувався до парламенту в списку партії Єдина країна, яка зайняла тоді всього лише 19 місце. Самовисуванець.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список партій на парламентських виборах 2019.

Джерело: КиевVласть, depoua