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Факти / Україна

Країни нормандського формату домовились про хлібне перемир’я на Донбасі

Радники лідерів країн нормандського формату домовилися про запровадження хлібного перемир’я, розмінування Станиці Луганської та визначення наступних ділянок для розведення військ на Донбасі.

Країни нормандського формату домовились про хлібне перемир’я на Донбасі

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко після  зустрічі радників лідерів країн нормандського формату заявив, що вдалося досягти певних домовленостей.

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– Зокрема досягнення припинення вогню, так зване хлібне перемир’я, проведення розмінування біля Станиці Луганської та на двох додаткових попередньо узгоджених ділянках, визначення наступної черги для розведення і розмінування, – заявив Пристайко.

Раніше Факти ICTV писали, де відбудеться наступний етап відведення військ у зоні ООС.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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