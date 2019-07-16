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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий Дмитро Лісовол

Військовий Дмитро Лісовол загинув від отриманих поранень під час обстрілу на Донбасі.

На Донбасі загинув військовий Дмитро Лісовол

15 липня український військовий Дмитро Лісовол загинув від отриманих поранень під час обстрілу в районі Авдіївки.

Читайте: Гради і гаубиці – на Донбасі зафіксували заборонене озброєння бойовиків

У штабі повідомили, що Лісовол був старшим солдатом у механізованому батальйоні.

Нагадаємо, 13 липня в окупованому Донецьку бойовики змусили 70-річного чоловіка йти замінованою ними ж місцевістю, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ.

Джерело: Штаб ООС

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