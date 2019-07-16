На Львівщині депутат сільради займався масовою смс-розсилкою, спрямованою на дискредитацію політичної партії Голос.

На Львівщині поліцейським вдалося викрити депутата сільської ради, який займався масовою смс-розсилкою для дискредитації політичної партії Голос.

Кіберполіцейські встановили, що він уклав договір з мобільним оператором на щомісячну розсилку до 25 тис. смс-повідомлень.

Читайте: Вакарчук розповів, з ким готовий створити коаліцію у новій Раді









На Львівщині депутат розсилав СМС для дискредитації Голосу / 2 фотографии

За словами начальника департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергія Демедюка, упродовж 15 липня до поліції почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову смс-розсилку.

У повідомленнях зазначалося, що партія Голос не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за неї.

Під час досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що людина, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів міських сільрад Львівської області.

У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку, в кількості від 5 до 25 тис. упродовж місяця.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук повідомив про погрози представникам партії Голос.

Фото: Нацполіція, Dreamstime