У списку найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна опинилася на 120 місці зі 136 можливих.

У рейтингу найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна посіла 120 місце, опинившись поруч з Угандою і Непалом.

Всього список складається зі 136 позицій. Під час його складання розраховували ціну на оренду житла, ціну на продукти і купівельну спроможність населення.

Найбільше на проживання потрібно витрачати на Бермудських, Віргінських і Кайманових островах, у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

Читайте: Долар подешевшає до 25,5 грн – прогноз банкірів

Серед найдешевших країн опинилися:

Пакистан;

Афганістан;

Індія;

Сирія;

Туніс.

До слова, найдешевшими містами для одноденної поїздки визнали Анталію, Каїр і Мехіко.

Джерело: Numbeo