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Факти / Україна

Найдорожчі і найдешевші країни для життя: на якому місці Україна

У списку найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна опинилася на 120 місці зі 136 можливих.

Долари

У рейтингу найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна посіла 120 місце, опинившись поруч з Угандою і Непалом.

Всього список складається зі 136 позицій. Під час його складання розраховували ціну на оренду житла, ціну на продукти і купівельну спроможність населення.

Найбільше на проживання потрібно витрачати на Бермудських, Віргінських і Кайманових островах, у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

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Серед найдешевших країн опинилися:

  • Пакистан;
  • Афганістан;
  • Індія;
  • Сирія;
  • Туніс.

До слова, найдешевшими містами для одноденної поїздки визнали Анталію, Каїр і Мехіко.

Джерело: Numbeo

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