У списку найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна опинилася на 120 місці зі 136 можливих.
У рейтингу найдорожчих і найдешевших країн для життя Україна посіла 120 місце, опинившись поруч з Угандою і Непалом.
Всього список складається зі 136 позицій. Під час його складання розраховували ціну на оренду житла, ціну на продукти і купівельну спроможність населення.
Найбільше на проживання потрібно витрачати на Бермудських, Віргінських і Кайманових островах, у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.
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Серед найдешевших країн опинилися:
- Пакистан;
- Афганістан;
- Індія;
- Сирія;
- Туніс.
До слова, найдешевшими містами для одноденної поїздки визнали Анталію, Каїр і Мехіко.
Джерело: Numbeo
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