Петро Порошенко розповів, чим буде займатись в новій Верховній Раді та як співпрацюватиме з новим складом Європейського парламенту.

Петро Порошенко, п’ятий президент України і лідер Європейської солідарності, наголосив, що пріоритет його політичної сили – членство України в ЄС та НАТО.

– Ми будемо наполягати, щоб на саміті НАТО в Лондоні питання надання нам плану дій щодо членства було вже в грудні цього року, – зазначив він під час ефіру Свободи слова на ICTV.

Він додав, що продовжуватиме боротись за мир на Донбасі через механізми миротворців та за участі Нормандського формату.

Порошенко також згадав, що 15 липня почалась робота нового складу Європарламенту, куди він прямує зі своєю командою.

– В четвер будемо робити все можливе, щоб Європейський парламент одним з перших рішень прийняв резолюцію про долю моряків, які незаконно перебувають у в’язницях РФ, і вимагати від Росії виконання наказу міжнародного трибуналу в Гамбурзі по негайному їх звільненню.

Окрім того, він привітав нову голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєр з призначенням.

До слова, Порошенко розкрив деталі Мінських домовленостей.