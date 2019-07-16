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Факти / Україна

Погода в Україні на 16 липня (КАРТА)

16 липня на всій території України очікуються дощі та грози.

Погода

16 липня вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі та грози.

В Приазов’ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 16 липня

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°.

У Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У Києві очікуються дощі та грози. Температура повітря 21-23°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

Джерело: Укргідрометцентр

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