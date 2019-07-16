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Факти / Україна

Погода в Україні у день виборів до Верховної Ради 21 липня

Перед вихідними в Україну прийде потепління, і в день парламентських виборів 21 липня температура місцями сягатиме +30 +33.

погода

З п`ятниці, 19 липня, температура повітря в Україні почне підвищуватися і у день виборів до Верховної Ради, 21 липня, сягне +25 +30 градусів, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її словами, на півдні, сході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областяг – від +28 +33.

– У Києві також відчутно потепліє, впродовж 19-21 липня очікується +25 +28 градусів, – розповіла синоптик.

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Водночас вона наголосила, що у п`ятницю, суботу, неділю на заході та півночі ймовірні короткочасні дощі з грозами, на решті території сухо та сонячно.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

Джерело: Наталка Діденко 

 

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