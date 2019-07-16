PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Посла України в РФ поки не призначатимуть – Пристайко

В України наразі немає планів щодо призначенню посла в Російську Федерацію.

Посла України в РФ поки не призначатимуть – Пристайко

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу повідомив, що призначення посла України в РФ наразі не планується.

За його словами, посольство України в РФ залишатиметься в тому ж стані, в якому воно знаходиться зараз.

– Ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії. Такий самий рівень залишається в Україні, – сказав Пристайко.

Читайте: Наступну зустріч у нормандському форматі на рівні радників проведуть до кінця літа

Він уточнив, що в Україні посольством РФ керує тимчасової повірений у справах Росії.

До слова, президент Володимир Зеленський вирішив замінити 12 українських послів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

“Пересиділи” на посаді: чому Зеленський звільняє послів
США і Велику Британію ще не запрошували в нормандський формат – Пристайко
Україна та Росія обміняють утримуваних осіб протягом місяця
Наступну зустріч у нормандському форматі на рівні радників проведуть до кінця літа
Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка
Розмова Зеленського і Путіна тривала 20 хвилин – Пєсков
Радник Зеленського запропонував перейменувати Росію на Московію
Телеміст Україна – Росія проведуть на росТБ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка