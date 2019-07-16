В України наразі немає планів щодо призначенню посла в Російську Федерацію.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу повідомив, що призначення посла України в РФ наразі не планується.

За його словами, посольство України в РФ залишатиметься в тому ж стані, в якому воно знаходиться зараз.

– Ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії. Такий самий рівень залишається в Україні, – сказав Пристайко.

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Він уточнив, що в Україні посольством РФ керує тимчасової повірений у справах Росії.

До слова, президент Володимир Зеленський вирішив замінити 12 українських послів.