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Факти / Україна / Політика

Програма Радикальної партії: відродження села та перерахунок пенсій

Радикальна партія обіцяє зменшити кількість депутатів у ВР до 250, зробити реформи у судовій систем та встановити соціальну справедливість шляхом підвищення зарплат і пенсій.

Програма Радикальної партії: відродження села та перерахунок пенсій

Програма Радикальної партії Олега Ляшка дуже схожа з передвибочими обіцянками її лідера. Політики хочуть зробити перерахунок пенсій та встановити державне регулювання цін на ліки.

Молодь отримуватиме доступне житло та можливість навчатися на робітничих професіях, задля відновлення українського села.

– Ми відновимо промисловість та розгорнемо загальнонаціональне будівництво. Україну поважатимуть в світі, вкладатимуть інвестиції в нашу економіку. Піднімемо соціальні стандарти, – вказано у програмі.

Члени Радикальної партії обіцяють знизити ціну на газ та комунальні тарифи. Зокрема, вони анонсують зміни до  державної економічної політики шляхом залучення інвестицій та збільшенням робочих місць.

Читайте: Радикальна партія Ляшка – 5 фактів про політичну силу

– Результатом впровадження нашої економічної політики буде: понад $100 млрд приватних інвестицій у розвиток економіки, більше 1 млн робочих місць і зупинення масової еміграції українців, економічне зростання 8-10% на рік замість нинішніх 2-3%, – запевняють політики.

Радикальна партія Олега Ляшка: програма

Олег Ляшко наполягає на введенні дотацій на корову у розмірі 5 тис. грн на худобину.  Мета Радикальної партії  це перемога та повернення всіх окупованих територій Криму і Донбасу, але не шляхом капітуляції.

Раніше Факти ICTV писали про те, що нардеп Ігор Мосійчук вийшов з Радикальної партії.

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