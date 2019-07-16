Для недопущення фальсифікацій на 107 окрузі Сергій Рибалка провів зустріч з представниками ОБСЄ.

Кандидат у депутати Сергій Рибалка провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні у Луганській області.

Зустріч Сергія Рибалки пройшла з довгостроковими спостерігачами Мартіном Кунце та Гандолгор Сайнхуу й асистентом довготермінового спостерігача Ренатою Махрабовою.

Під час діалогу Сергій Рибалка розповів про незаконні технології, які використовують опоненти, а також про свої побоювання з приводу можливих провокацій і фальсифікацій у день виборів.

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У 107 окрузі кандидатами в депутати зареєстровано ще три клони-пустушки з прізвищем Рибалка, крім цього, спеціально найнятими провокаторами поширюються фальшиві листівки та газети з метою дискредитації справжнього кандидата і чинного народного депутата Сергія Рибалки.

До речі, всього на виборах в Раду зареєструвався 161 кандидат-клон.