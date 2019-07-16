Апеляційний суд Амстердама відстрочив ухвалення рішення у спорі України і музеїв Криму за так зване скіфське золото.

Апеляційний суд Амстердама не зміг винести рішення щодо “справи про скіфське золото”, сторонам дали два місяці для надання додаткової інформації.

– Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація, – йдеться у прес-релізі суду.

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Остаточне рішення щодо спору України та музеїв Криму за так зване скіфське золото суд може винести через шість-дев’ять місяців.

– Сторонам надається два місяці для надання інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через шість-дев’ять місяців, – вирішив суд.

Нагадаємо, що у 2016 році Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, що колекція експонатів з кримських музеїв, відома як скіфське золото, буде повернута Україні. 28 березня 2017 року представники кримських музеїв подали апеляцію.