Протягом місяця Україна та Росія обміняють певну кількість утримуваних осіб.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Росія готують обмін певної кількості утримуваних осіб.

– Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості, як ми назвали, наших бранців. Президент Зеленський говорив 10 на 10, 15 на 15. Ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання зараз – обмін, практично отримати наших людей назад і розблокувати процес всіх на всіх, – заявив Пристайко.

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Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться у серпні, щоб обговорити реалізацію досягнутих 12 липня домовленостей.

Український омбудсмен Людмила Денісова у Москві веде переговори щодо конкретних прізвищ людей, яких планують обміняти.

Паралельно ведуться переговори щодо обміну утримуваними особами у гуманітарній підгрупі ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Фото: hromadske