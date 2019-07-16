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Факти / Україна

Україна та Росія обміняють утримуваних осіб протягом місяця

Протягом місяця Україна та Росія обміняють певну кількість утримуваних осіб.

Україна та Росія обміняють утримуваних осіб протягом місяця

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Росія готують обмін певної кількості утримуваних осіб.

– Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості, як ми назвали, наших бранців. Президент Зеленський говорив 10 на 10, 15 на 15. Ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання зараз – обмін, практично отримати наших людей назад і розблокувати  процес всіх на всіх, – заявив Пристайко.

Читайте: Обмін списками ув’язнених українців і росіян може відбутися завтра – Денісова

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться у серпні, щоб обговорити реалізацію досягнутих 12 липня домовленостей.

Український омбудсмен Людмила Денісова у Москві веде переговори щодо конкретних прізвищ людей, яких планують обміняти.

Паралельно ведуться переговори щодо обміну утримуваними особами у гуманітарній підгрупі ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Фото: hromadske

Джерело: УНІАН

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