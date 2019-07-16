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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна залучила до бюджету $1 млрд та 7,4 млрд грн через ОВДП

Міністерство фінансів залучило в бюджет України 33,3 млрд грн шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

гроші

На аукціонах ОВДП Мінфін залучив у державний бюджет 33,3 млрд грн – 7,4 млрд у гривнях та 1 млрд у доларах США.

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Водночас вартість ставки дохідності знижено за всіма інструментами, зокрема:

  • за тримісячними ОВДП у гривні – 17% (зниження на 24 базисні пункти);
  • за однорічними ОВДП у доларах – 6,5% (зниження на 50 пунктів);
  • за дворічними ОВДП у доларах – 7% (зниження на 50 пунктів).

Нагадаємо, у червні Україна отримала кошти від розміщення єврооблігацій обсягом €1 млрд із дохідністю 6,75% та строком погашення 20 червня 2026 року.

Джерело: Мінфін

Фото: НБУ

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