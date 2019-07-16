Міністерство фінансів залучило в бюджет України 33,3 млрд грн шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
На аукціонах ОВДП Мінфін залучив у державний бюджет 33,3 млрд грн – 7,4 млрд у гривнях та 1 млрд у доларах США.
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Водночас вартість ставки дохідності знижено за всіма інструментами, зокрема:
- за тримісячними ОВДП у гривні – 17% (зниження на 24 базисні пункти);
- за однорічними ОВДП у доларах – 6,5% (зниження на 50 пунктів);
- за дворічними ОВДП у доларах – 7% (зниження на 50 пунктів).
Нагадаємо, у червні Україна отримала кошти від розміщення єврооблігацій обсягом €1 млрд із дохідністю 6,75% та строком погашення 20 червня 2026 року.
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