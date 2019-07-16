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Факти / Україна

Відключення води у Києві: коли і де (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

У Києві добу не буде води на 11 вулицях через проведення планових технічних робіт.

Вода кран

Київводоканал планує тимчасово зупинити підвищувальну насосну станцію – для покращення її роботи буде встановлено нове обладнання.

У цей період – з 09.00 17 липня до 09.00 18 липня – буде відключено водопостачання на 11 вулицях:

1. Вул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;

2. Вул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

3. Вул. Метробудівська, 1, 3, 5, 3-а, 5-а, 7, 11, 11-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 18;

4. Просп. Комарова, 32;

5. Бульв. В. Гавела, 41, 41-а, 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;

6. Вул. Г. Севастополя, 14-а;

7. Вул. Метробудівна, 3-а – дитячий садок;

8. Вул. Вацлава Гавела, 41-а – дитячий садок;

9. Вул. Метробудівна, 5-а – дитячий садок;

10. Вул. Академіка Каблукова, 14 – школа;

11. Вул. Космонавта Комарова, 32 – школа.

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Водночас, на перехресті вулиць Метробудівної та Чумака, а також Метробудівної та Каблукова будуть стояти автоцистени, де можна поповнити запаси питної води.

Нагадаємо, у Києві з 1 лютого зросли тарифи на водопостачання та водовідведення.

Джерело: Київводоканал

Фото: Pixabay

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