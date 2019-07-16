З’явилася програма партії Голос, лідером якої є Святослав Вакарчук.

Програма партії Голос Святослава Вакарчука складається з курсу в НАТО, інтеграції ЄС, звільнення окупованих територій, справедливого пенсійного забезпечення та соціальної допомоги.

Одним із завдань є посилення обороноздатності через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

Для здійснення цих завдань партія збирається проводити соціальні та політичні дослідження, громадські слухання та публічні дискусії.

Про мету створення партії Голос Вакарчук заявив раніше, пояснивши це необхідністю справжніх змін у країні, а саме знищенням старої політики і олігархії в Україні.

У програмі прописано, що основою нової політсили є віра в Україну, як справедливу державу, де живе політична нація, об’єднана спільними цінностями та усвідомленою ідентичністю. Вищою цінністю партія проголосила людину і рівні можливості.

Серед завдань партія Голос окреслила такі:

нова політична культура та інклюзивна демократія – основа розвитку країни;

збереження територіальної цілісності України та повернення окупованих територій;

підтримувати та гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни;

Також у програмі партії Голос одним із завдань є забезпечення зростання економіки через:

розвиток інноваційної економіки та малого і середнього бізнесу, підвищення продуктивності праці;

піклування про громадянина: сучасна освіта та медицина, високі стандарти безпеки та екології, справедливе пенсійне забезпечення та соціальна допомога, рівні можливості доступу до ринку праці незалежно від віку, рівний вибір та можливість для розвитку людини на всіх етапах її життя;

демонополізацію та лібералізацію ринків;

економічну інтеграцію з ЄС і глобальними ринками;

незалежність регуляторів;

поступове зниження частки держави в економіці та значне підвищення ефективності державного управління тощо.

Повна програма партії Голос.

_ ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» by on Scribd

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Нагадаємо, що 16 травня на Старокиївській горі у Києві Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос, з якою збирається йти на парламентські вибори 2019.