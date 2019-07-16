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Факти / Україна / Політика

За перемогу на виборах на Солом’янці позмагаються три кандидати – політолог

Претендентами на перемогу на позачергових парламентських виборах на окрузі № 222 у Солом’янському районі Києва є три кандидати: Сергій Ткаченко, Роман Грищук та Дмитро Андрієвський.

За перемогу на виборах на Солом’янці позмагаються три кандидати – політолог

Ці політики представляють три основні тенденції вподобань виборців у цих політичних перегонах, вважає політичний консультант Петро Охотін.

Як він повідомив у коментарі виданню Соцпортал, Дмитро Андрієвський – це класичний старий політик, який працює в образі господарника та опирається на вибудувану роками польову структуру. Андрієвський за свою кар’єру встиг змінити кілька політичних партій – востаннє його обрали до Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, цього разу він йде як самовисуванець.

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При цьому Петро Охотін повідомив, що Роман Грищук, який, на його думку, також буде змагатись за перемогу на окрузі, представляє партію Слуга народу. Він відомий серед студентських кіл і молоді як засновник популярного гумористичного проекту Мамахохотала, і це його перша спроба потрапити у політику.

Водночас політичний консультант підкреслив, що особливістю 222 округу стало те, що тут не було висунуто кандидатів від Громадянської позиції Анатолія Гриценка та партії Голос Святослава Вакарчука.

– Тож, нішу нових політичних сил тут представляє Сергій Ткаченко – адвокат із міжнародним досвідом. Сергій Ткаченко добре знаний серед представників нових партій, адже закінчував освітні програми Стенфордського університету та Гарвардської школи управління імені Кеннеді, які проходили спільно з Українським католицьким університетом. Випускниками цих програм є багато представників антикорупційних організацій і громадських активістів, – зазначив Охотін.

Нагадаємо, раніше ми публікували список усіх кандидатів у народні депутати за мажоритарними округами.

 

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