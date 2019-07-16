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Факти / Україна

Заручники, розведення сил і газ. Зеленський провів розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Заручники, розведення сил і газ. Зеленський провів розмову з Меркель

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Лідери країн обговорили шляхи подальшого мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандському форматі в Парижі, яка має надати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.

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Володимир Зеленський і Ангела Меркель наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політв’язнів, а також завершенні процесу розведення сил у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

Також обговорювалося питання подальшого забезпечення транзиту газу територією України.

Окрему увагу приділили обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський уперше поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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