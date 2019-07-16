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Факти / Україна / Політика

Зеленський зустрінеться з президентом Польщі 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі 1 вересня проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський зустрінеться з президентом Польщі 1 вересня

Візит до Польщі президента Володимира Зеленського відбудеться 1 вересня. Під час поїздки він проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Вадима Пристайка, в той день у Польщі збереться багато світових лідерів, серед яких може бути і президент США Дональд Трамп.

Однак зустріч Зеленського і Трампа повинна відбутися раніше.

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– Ми плануємо наш візит раніше… У нас є запрошення від президента Трампа, але конкретної дати наразі немає, – пояснив Пристайко.

До слова, в РФ заявили, що для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна необхідно “зрозуміти політику співрозмовника”.

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