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Факти / Україна

Іграшки, техніка та будматеріали: в Україні запустили базу небезпечних товарів

В Україні запустили всеукраїнську базу небезпечних нехарчових продуктів.

Іграшки, техніка та будматеріали: в Україні запустили базу небезпечних товарів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції.

З її допомогою споживач може перевірити безпеку товару, що його цікавить.

Зараз у списку є кілька дитячих товарів. В таблиці навпроти можна дізнатися, який тип ризику несе іграшка і як може нашкодити.

Надається інформація про те, як безпечно купувати онлайн, що робити в разі придбання небезпечної продукції, як і куди звертатися у разі порушення прав.

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Також в базі є категорії: небезпечних будматеріалів, миючих засобів, палива, піротехнічних виробів, медичних виробів, промислових виробів і обладнання, засобів вимірюючої техніки, транспортних засобів та запчастин, електричного та електронного устаткування.

Для бізнесу цей ресурс надає рекомендації щодо безпечного імпорту в легкому форматі та інформацію про те, як повідомляти державу про продукцію, яка не відповідає вимогам безпеки.

У міністерстві зазначили, що база є українським аналогом європейської Rapex.

Раніше в.о. голови МОЗ Уляна Супрун заявила, що у Києві протягом року в приймальне відділення хірургії Охматдиту звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тіл, і кожна четверта дитина потребує госпіталізації.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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