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Факти / Україна

MH17. Бойовик, який перевозив Бук, затриманий СБУ і відбуває покарання в Україні

Співробітники СБУ затримали бойовика, який брав участь у транспортуванні Бука, з якого збили рейс MH17 на Донбасі.

Катастрофа MH17

СБУ затримала бойовика, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого підконтрольні Росії бойовики збили літак Malaysia Airlines на Донбасі.

Як доказ представник СБУ продемонстрував зняте на телефон відео, на якому зафіксовано пересування комплексу Донецьком.

– Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку.

За три роки нам вдалося цю особу затримати, коли вона перетинала кордон на підконтрольній нам території з РФ.

Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні, – заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

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До слова, СБУ передала Спільній слідчій групі інформацію про 150 осіб, які можуть бути причетні до транспортування Буку з Росії на Донбас.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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