Президент Володимир Зеленський спрогнозував можливі терміни саміту нормандської четвірки для врегулювання ситуації на Донбасі.
Володимир Зеленський зазначив, що 12 липня відбулася перша зустріч представників нормандської четвірки, і висловив надію на те, що незабаром відбудуться переговори на рівні лідерів країн.
– Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч – більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання, – вважає глава держави.
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Нагадаємо, зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулася 12 липня у Парижі.
Йшлося про подальшу реалізацію Мінських домовленостей, зокрема про повне припинення вогню.