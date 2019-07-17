Володимир Зеленський зазначив, що 12 липня відбулася перша зустріч представників нормандської четвірки, і висловив надію на те, що незабаром відбудуться переговори на рівні лідерів країн.

– Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч – більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання, – вважає глава держави.