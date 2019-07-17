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Факти / Україна

Коли буде саміт нормандської четвірки: прогноз Зеленського

Президент Володимир Зеленський спрогнозував можливі терміни саміту нормандської четвірки для врегулювання ситуації на Донбасі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що 12 липня відбулася перша зустріч представників нормандської четвірки, і висловив надію на те, що незабаром відбудуться переговори на рівні лідерів країн.

– Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч – більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання, – вважає глава держави.

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Нагадаємо, зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулася 12 липня у Парижі.

Йшлося про подальшу реалізацію Мінських домовленостей, зокрема про повне припинення вогню.

Фото: Офіс Президента

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