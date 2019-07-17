Неприємний інцидент, який стався у Польщі між українцями та наглядачем поля, на якому вони працювали, потрапив на відео.

На кадрах, які зняли українці, наглядач за полем у Польщі чіпляєтся до них, принижує, використовуючи нецензурну лайку.

Це чоловік у камуфляжній футболці, сонцезахисних окулярах та синьою парасолькою.

Читайте: Робота за кордоном: як не потрапити на гачок аферистів

Коли ж він побачив, що все це знімають на відео, кидається з кулаками.

Польські ЗМІ пишуть, що українці поскаржилися у поліцію, і чоловіка роботодавець звільнив.

До речі, кількість трудових мігрантів з України в Польщі збільшилася в п’ять разів з початку 2014 року.

Джерело: Wyborcza