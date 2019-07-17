Неприємний інцидент, який стався у Польщі між українцями та наглядачем поля, на якому вони працювали, потрапив на відео.
На кадрах, які зняли українці, наглядач за полем у Польщі чіпляєтся до них, принижує, використовуючи нецензурну лайку.
Це чоловік у камуфляжній футболці, сонцезахисних окулярах та синьою парасолькою.
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Коли ж він побачив, що все це знімають на відео, кидається з кулаками.
Польські ЗМІ пишуть, що українці поскаржилися у поліцію, і чоловіка роботодавець звільнив.
До речі, кількість трудових мігрантів з України в Польщі збільшилася в п’ять разів з початку 2014 року.
Джерело: Wyborcza
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