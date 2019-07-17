Якщо Верховна Рада не збереться на екстренне засідання, то президентові доведеться скликати екстрену нараду з керівництвом МВС, Нацполіції і Мінінфраструктури, а також громадськими діячами.

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що у разі відмови Ради провести позачергове пленарне засідання, доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури.

– Парламент повинен зібратися і прийняти три законопроекти, якщо це не буде зроблено, очевидно що антикорупційні ініціативи будуть прийняті першочергово вже в новому парламенті, – сказав він.

З його слів, якщо законопроект про відтермінування штрафних санкцій для власників автомобілів на єврономерах не буде прийнято, то зберуть термінову нараду з МВС.

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– Що стосується штрафних санкцій щодо нерозмитнення автомобілів – нам доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури і з представниками громадських обєднань і шукати інші механізми, але закон таких механізмів поки що не передбачає.

Це може призвести до достатньо серйозних конфліктів, – сказав Рябошапка.