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Факти / Україна / Політика

Може призвести до серйозних конфліктів. Що буде, якщо Рада не збереться 18 липня

Якщо Верховна Рада не збереться на екстренне засідання, то президентові доведеться скликати екстрену нараду з керівництвом МВС, Нацполіції і Мінінфраструктури, а також громадськими діячами.

Може призвести до серйозних конфліктів. Що буде, якщо Рада не збереться 18 липня

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що у разі відмови Ради провести позачергове пленарне засідання, доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури.

– Парламент повинен зібратися і прийняти три законопроекти, якщо це не буде зроблено, очевидно що антикорупційні ініціативи будуть прийняті першочергово вже в новому парламенті, – сказав він.

З його слів, якщо законопроект про відтермінування штрафних санкцій для власників автомобілів на єврономерах не буде прийнято, то зберуть термінову нараду з МВС.

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– Що стосується штрафних санкцій щодо нерозмитнення автомобілів – нам доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури і з представниками громадських обєднань і шукати інші механізми, але закон таких механізмів поки що не передбачає.

Це може призвести до достатньо серйозних конфліктів, – сказав Рябошапка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з пропозицією провести позачергове засідання парламенту 18 липня.

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