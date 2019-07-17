Кандидат у депутати за одномандатним виборчим округом № 52 Ігор Рибак розповів про основні принципи своєї передвиборчої програми.

Державна програма відновлення Донбасу повинна передбачати цільове фінансування з ліквідації наслідків військових дій. Таку позицію відстоює у своїй передвиборчій програмі підприємець з Торецька Ігор Рибак, який балотується в депутати за одномандатним виборчим округом № 52.

– Вважаю, що державна програма відновлення Донбасу повинна передбачати цільове фінансування з ліквідації наслідків військових дій. Передусім всім населеним пунктам, які розташовані на лінії розмежування. В інтересах жителів Донбасу необхідно добиватися спрощення процедури видавання субсидій – це завдання можна вирішити тільки на рівні Верховної Ради. Мені дуже боляче усвідомлювати, що більшості жителів нашого округу доводиться їхати на лікування в інші міста. Щоб змінити ситуацію, ми повинні створювати для медиків, які працюють в установах на лінії зіткнення, такі умови роботи та оплати, щоб у них було бажання розробляти та впроваджувати нові методи лікування та діагностики зі значною фінансовою підтримкою держави, – сказав Ігор Рибак.

Крім того, політик вважає, що розвиток будь-якої галузі пов’язаний зі станом доріг.

– Свої зусилля я буду спрямовувати і на ініціювання змін до законів у частині збільшення коштів на держпідтримку вугільних підприємств, на капітальне будівництво, охорону праці. Пережити цей важкий період вугільної галузі допоможе вирішення питання про встановлення пільгового тарифу на електроенергію.

На думку Рибака, не менш важливим пунктом програми є якнайшвидше відновлення доріг в окрузі, адже розвиток будь-якої галузі з цим пов’язаний. Тому необхідно вирішити питання відновлення транспортної розв’язки Майорськ-Торецьк.

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– Це дасть поштовх розвитку інфраструктури, збільшить транзит і пасажирів, і товарів, що спричинить за собою додатковий розвиток бізнес-середовища. Ще одне головне моє завдання – домогтися виділення коштів на будівництво нового водоводу. Ця проблема ще більше загострилася з початком військових дій. Наш округ через постійні обстріли постійно залишається без води, і ця проблема вже не місцевого масштабу. Загалом, роботи буде багато, але разом з підтримкою у нас обов’язково все вийде, – додав Ігор Анатолійович.

Нагадаємо, політичний експерт Світлана Кушнір висловила думку щодо шансів кандидатів на 25 окрузі в Дніпрі.

Джерело: depo.ua