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Факти / Україна

Платні мости в Україні – нова ініціатива Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури виступило з ініціативою будівництва в Україні платних мостів.

Платні мости в Україні – нова ініціатива Мінінфраструктури

Заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань запропонував будувати в Україні платні мости.

– Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються протягом 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький. Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету, – сказав він.

За його словами, необхідно віддати будівництво приватному підряднику, який зведе прозоре фінансування і, після узгодження з міністерством, братиме плату за проїзд.

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Довгань додав, що в першу чергу, потрібно переходити до платних доріг і почати з Кільцевої дороги Києва та Одеської траси.

Всього на будівництво доріг в Україні до 2030 року потрібно закласти €50 млрд.

Раніше Факти ICTV писали, коли в Україні з’явиться перший автобан і хто його профінансує.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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