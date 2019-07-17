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Факти / Україна

Погода в Україні на 17 липня (КАРТА)

Сьогодні, 17 липня, Україну накриють дощі з грозами.

Погода

17 липня практично по всій території України очікуються дощі з грозами.

Сухо буде лише у південних областях. Там вдень 25-27°, вночі 14-18°.

На сході країни вдень температура підніметься до 25-27°, вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16°.

На заході вдень 19-24°, вночі температура опуститься до 10°.

Читайте: Погода в Україні у день виборів до Верховної Ради 21 липня

На півночі країни 20-23° вдень, вночі 12-14°.

У Києві 17 липня пройдуть дощі, вдень 20-22°, вночі 12-14°.

До речі, раніше ми публікували прогноз погоди на липень.

Джерело: Укргідрометцентр

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