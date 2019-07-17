Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що не має права скликати позачергове засідання парламенту.

Оскільки прохання президента суперечить закону. Він повідомив, що може скликати на вимогу президента України Володимира Зеленського позачергову сесію Верховної Ради.

Скликання такого засідання не передбачено законом, адже регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Ради.

Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради України, – підсумував Андрій Парубій.