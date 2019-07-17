PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Позачергове засідання Ради: Парубій відповів Зеленському

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував прохання президента України Володимира Зеленського щодо скликання позачергового засідання парламенту.

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що не має права скликати позачергове засідання парламенту.

Оскільки прохання президента суперечить закону. Він повідомив, що може скликати на вимогу президента України Володимира Зеленського позачергову сесію Верховної Ради.

Скликання такого засідання не передбачено законом, адже регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Ради.

Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради України, – підсумував Андрій Парубій.

Читайте: Слуга народу планує провести засідання Ради у серпні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив провести позачергове засідання Ради 18 липня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський пообіцяв звільнити главу Укртрансбезпеки Ноняка
Зеленський запропонував громаді скласти список кандидатів на пост голови Миколаївської ОДА
З партіями Гройсмана і Вакарчука: в Раду проходять шість політсил
Чому ви до людей ставитесь, як до скотів? Зеленський наказав звільнитися в. о. голови Миколаївської ОДА
Може призвести до серйозних конфліктів. Що буде, якщо Рада не збереться 18 липня
Зеленський просить провести позачергове засідання Ради 18 липня
Боротьба за мандати: чого очікувати від парламентських виборів
Заручники, розведення сил і газ. Зеленський провів розмову з Меркель
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка