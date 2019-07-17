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Факти / Україна

РФ і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків – Пєсков

Росія та Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків.

РФ і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків – Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Росія та Україна не ведуть переговори щодо обміну українських моряків.

Але це питання залишається на порядку денному.

Дмитро Пєсков також нагадав, що питання українських моряків обговорювалося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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Дмитро Пєсков відмовився коментувати рішення російських правоохоронних органів. Він пояснив це тим, що у цій справі ще тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило про переговори з Україною щодо обміну захоплених у Керченській протоці українських моряків.

Джерело: ТАСС

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