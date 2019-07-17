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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Росія різко збільшила обсяги транзиту газу через Україну

Росія збільшила обсяги транзиту газу до ЄС через ГТС України у зв’язку з ремонтом газопроводу Північний потік

Транзит газа

Росія різко збільшила обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС.

За повідомленням Укртрансгазу, транзит збільшився на 25% (або 60 млн куб. м/добу).

Станом на ранок 17 липня заявка на транзит складає 300,2 млн куб. м/добу, таким чином словацький напрямок завантажиться на 99% (через міждержавну точку ГТС Ужгород).

Причина збільшення обсягів транзиту газу – зупинка на ремонт двох ниток газопроводу Північний потік.

Читайте: Що загрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу до Європи

В Укртрансгазі зазначають, що українська ГТС може перекачати до країн Європи такі обсяги газу, що “еквівалентні максимумам Північного потоку-2 та умовного Північного потоку-3 разом узятих”.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною.

Фото: Dreamstime

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