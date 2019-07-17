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Факти / Україна / Політика

Ставки букмекерів на вибори до Верховної Ради

Ставки на парламентські вибори приймають букмекерські контори.

Ставки букмекерів на вибори до Верховної Ради

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на те, яким партіям вдасться пройти до парламенту.

За прогнозами однієї з контор, коефіцієнт на те, що партія Слуга народу зможе набрати менше 45,5% голосів, становить 1,67. Опозиційна платформа За життя залишається на другому місці.

Партія Європейська солідарність може набрати більше 7,5% підтримки. На це вказує коефіцієнт 1,65. У партій Батьківщина та Голос є шанс подолати бар’єр 6,5% з коефіцієнтами 1,87 і 1,65 відповідно.

Читайте: Вибори до Верховної Ради (ОНЛАЙН)

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Ставки букмекерів на вибори до Верховної Ради / 2 фотографии

Дещо відрізняються показники ще однієї букмекерської контори. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати більше 45,5% голосів, становить 1,72. Опозиційна платформа За життя може набрати 12,5% підтримки.

Партії Батьківщина та Голос також можуть подолати бар’єр 7,5%. Коефіцієнт на те, що Європейська солідарність набере більше 7,5% підтримки, становить 1,65.

Раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.

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