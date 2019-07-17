Ставки на парламентські вибори приймають букмекерські контори.

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на те, яким партіям вдасться пройти до парламенту.

За прогнозами однієї з контор, коефіцієнт на те, що партія Слуга народу зможе набрати менше 45,5% голосів, становить 1,67. Опозиційна платформа За життя залишається на другому місці.

Партія Європейська солідарність може набрати більше 7,5% підтримки. На це вказує коефіцієнт 1,65. У партій Батьківщина та Голос є шанс подолати бар’єр 6,5% з коефіцієнтами 1,87 і 1,65 відповідно.

Читайте: Вибори до Верховної Ради (ОНЛАЙН)









Ставки букмекерів на вибори до Верховної Ради / 2 фотографии

Дещо відрізняються показники ще однієї букмекерської контори. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати більше 45,5% голосів, становить 1,72. Опозиційна платформа За життя може набрати 12,5% підтримки.

Партії Батьківщина та Голос також можуть подолати бар’єр 7,5%. Коефіцієнт на те, що Європейська солідарність набере більше 7,5% підтримки, становить 1,65.

Раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.