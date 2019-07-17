Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про можливе підвищення мінімальної заробітної плати у 2020 році.

Володимир Гройсман повідомив про можливе підвищення мінімальної заробітної плати до 5,5 тис. грн у 2020 році.

Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр зазначив, що економіка в країні стабільна, але говорити про стрімке зростання заробітних плат і пенсій поки неможливо.

Потрібно відштовхуватися від поточних економічних показників.

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Володимир Гройсман також додав, що за умови стабільного економічного зростання середня зарплата за 1,5-2 роки може зрости до $620.

Раніше Факти ICTV писали про те, що середня зарплата в Україні перевищила 10,2 тис. грн.