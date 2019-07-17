Народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що протягом роботи у парламенті нового скликання надаватиме особливу увагу питанням інфраструктури та ЖКГ.

Олександр Третьяков опублікував звіт результатів своєї роботи у Києві та 219 окрузі в Святошинському районі, який представляв у Верховній Раді восьмого скликання.

– Минулі п’ять років я, насамперед, присвятив вирішенню проблемних питань освіти, медицини, розвитку спортивної інфраструктури. І район дійсно побачив системні зміни у цих напрямах. Настав час визначити нові пріоритети та орієнтири. Окрім питання розвитку інфраструктури та ЖКГ, буду відстоювати фінансову децентралізацію для Києва – створення районних рад та передачу їм повноважень. Гроші мають прийти на місця, тоді й кожен район матиме більше можливостей для розвитку, – зазначив він.

У звіті зазначено, що за сприяння народного депутата, фінансування розвитку Святошинського району, у порівнянні з 2015 роком, було збільшено у понад три рази. За п’ять років район отримав 62 млн грн додаткового фінансування за рахунок державної цільової субвенції за поданням Олександра Третьякова.

– Святошинський район вийшов на друге місце в столиці за темпами впровадження програми Нова українська школа. Здійснено ремонти у всіх школах та дитсадках району, створено понад 700 нових місць у дитсадках району, що дозволило зменшити чергу вдвічі, – відзначається у звіті.

В рамках проектів у сфері охорони здоров’я, як говориться у звіті, було відремонтовано п’ять комунальних медичних закладів району та завершується реконструкція консультативно-діагностичного центру та оздоровчого комплексу з двома дитячими басейнами у Святошині, діють програми безкоштовних медичних консультацій та забезпечення ліками.

Окрім того, кожна третя школа Святошина отримала відремонтований стадіон – всього у районі їх оновлено 25. А у 2018 році було відкрито найбільший у Києві пришкільний стадіон. Встановлено 139 дитячих та 98 спортивних майданчиків. Також, як відзначається у звіті народного депутата, було здійснено понад 1000 ремонтів у житлових будинках району.

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Вперше за 40 років здійснено капітальний ремонт Центру Культури Святошин, та відроджено кінотеатр Лейпциг – єдиний кінотеатр на Борщагівці.

– У районі діють єдиний у Києві Центр соціальних служб та сучасний Центр надання адміністративних послуг. У Святошинському районі на постійній основі діють п’ять громадських приймалень Олександра Третьякова, де за п’ять років було опрацьовано понад 43 тис. звернень громадян, – сказано у звіті.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що Третьяков є одним з найбільш успішних керівників комітетів ВР за кількістю ухвалених законопроектів.