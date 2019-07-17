На полярній станції в Антарктиді для голосування на парламентських виборах виготовлять виборчі бюлетені.

ЦВК дозволила виборчій комісії на полярній станції в Антарктиді виготовити бюлетені для проведення голосування на виборах до Верховної Ради.

Всього можуть виготовити 26 бюлетенів: 13 – для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і ще 13 – для голосування на окрузі № 223.

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– Розглянувши відповідне подання, Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801052 ОВО № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як голосували на антарктичній станції Академік Вернадський на виборах президента 2019.