В Україні ввели електронну послугу е-пенсія, яка дозволить оформити виплати в короткий термін.

Кабмін прийняв постанову про введення е-пенсії. Електронна послуга дозволить українцям оформити пенсію в короткий термін.

Метою запровадження послуги є оптимізація роботи відомств та мінімізація адміністративного навантаження для громадян.

Щоб оформити пенсію, призупинити, перерахувати або відновити виплати необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою. Решту зробить електронна система на запит фонду.

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Працівники відомства самостійно запросять всю необхідну інформацію, яку організації зобов’язані надати впродовж трьох днів.

Цей список включає дані про сплачені податки, інформацію з РАГСу, дані про інвалідність, про пільги, про освіту дітей, про місце проживання та реєстрації.

Пенсійному фонду заборонено вимагати ці дані від заявника. Єдина умова при якій працівники відомства можуть просити дані – це відсутність інформації в реєстрах.

До речі, в Україні з 1 січня 2020 року з’явиться можливість оформити в електронному режимі десять послуг, пов’язаних з народженням дитини.