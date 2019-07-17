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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні зростає популярність безготівкових розрахунків

В Україні обіг готівки станом на 1 липня у порівнянні з початком року зменшився на 6,4 млрд грн, або на 1,6%.

В Україні зростає популярність безготівкових розрахунків

Українці стали більше користуватися безготівковими розрахунками.

Це підтверджують офіційні дані Нацбанку – з початку 2019 року готівка в обігу зменшилася на 6,4 млрд грн (або на 1,6%).

Регулятор таку тенденцію пов’язує зі стабільним зростання популярності безготівкових розрахунків.

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На 1 липня в обігу перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема 2,8 млрд банкнот та 13,2 млрд монет.

До слова, банкноту номіналом 1000 грн введуть в обіг в Україні з 25 жовтня 2019 року.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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