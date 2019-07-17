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Факти / Україна / Політика

З партіями Гройсмана і Вакарчука: в Раду проходять шість політсил

У Верховну Раду можуть потрапити партії Слуга народу, Українська стратегія Гройсмана, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Голос та ВО Батьківщина.

Верховна Рада

Згідно з опитуванням Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН, яке проводилося у період з 11 до 16 липня, до Верховної Ради можуть потрапити шість партій.

Лідерство зберігає президентська партія Слуга народу, за яку готові голосувати 43,2% українців, серед тих, хто планує піти на виборчі дільниці і вже визначився з вподобаннями.

Також до Верховної Ради потрапляють:

  • Опозиційна платформа – За життя (11,2%);
  • Європейська солідарність (8,1%);
  • Голос (7,0%);
  • ВО Батьківщина (6,8%);
  • Українська стратегія Гройсмана (5,4%).

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Під час дослідження Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН опитав 1,8 тис. респондентів в усіх регіонах та областях України методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face.

Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення.

Статистична похибка опитування складає не більше 2,6%.

До слова, президент Володимир Зеленський попередив про способи шахрайства на позачергових виборах до Верховної Ради.

Джерело: Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН

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