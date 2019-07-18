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Факти / Україна / Політика

Київ і Москва по-різному бачать обмін полоненими “всіх на всіх” – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Києвом та Москвою є розбіжності щодо формату обміну полоненими.

Київ і Москва по-різному бачать обмін полоненими “всіх на всіх” – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”, але її ще мають уточнити експерти.

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, у Києві та Москві по-різному розуміють слово “всіх” у деяких аспектах.

Пєсков уточнив, що мова йде “про розбіжності щодо людей”:

– Кого вважають усіма: у Києві вважають одних, у Росії вважають інших, і навпаки.

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При цьому прес-секретар Путіна відмовився уточнювати, чи йде мова про обмін політв’язня Олега Сенцова.

Як повідомлялося, на переговорах у Мінську сторони домовилися про початок процедури обміну військовополоненими за схемою 208 на 69.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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