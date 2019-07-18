Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Києвом та Москвою є розбіжності щодо формату обміну полоненими.

Президент Росії Володимир Путін обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”, але її ще мають уточнити експерти.

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, у Києві та Москві по-різному розуміють слово “всіх” у деяких аспектах.

Пєсков уточнив, що мова йде “про розбіжності щодо людей”:

– Кого вважають усіма: у Києві вважають одних, у Росії вважають інших, і навпаки.

Читайте: Загострення суперечки: МЗС про новий арешт полонених моряків

При цьому прес-секретар Путіна відмовився уточнювати, чи йде мова про обмін політв’язня Олега Сенцова.

Як повідомлялося, на переговорах у Мінську сторони домовилися про початок процедури обміну військовополоненими за схемою 208 на 69.