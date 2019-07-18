Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав умови для проведення позачергової сесії парламенту.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до президента України Володимира Зеленського, назвавши умови для проведення позачергової сесії парламенту.

Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не відповідно до вимог чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування, – заявив Парубій.

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За його словами, Офіс президент мав би швидко виправити помилку, а парламент би тоді у найкоротші терміни провів позачергову сесію.

– У разі надходження відповідного подання, я готовий невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки, – додав Андрій Парубій.

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з пропозицією провести позачергове засідання парламенту 18 липня. На це голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що не має права цього робити. 18 липня Володимир Зеленський надіслав листа спікеру парламенту з повторним проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради.