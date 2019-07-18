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Факти / Україна

Макрон обговорив з Путіним роботу у нормандському форматі

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив активізацію нормандської четвірки.

Еммануель Макрон

18 липня відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна, під час якого обговорили низку питань, серед яких була і робота нормандської четвірки.

Під час розмови сторони висловили готовність активізації спільної роботи в рамках нормандського формату для завершення війни на Донбасі.

– Виражена готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, у тому числі в рамках нормандського формату, – йдеться у повідомленні.

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Також глави держав обговорили конфлікт у Сирії і ситуацію навколо іранської ядерної програми.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори у Мінську.

Джерело: прес-служба Кремля

Фото: Dreamstime

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