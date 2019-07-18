Заклади вищої освіти повинні своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання.
– Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але скарги є, – повідомив Шаров.
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Гендиректор зазначив, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним.
– У попередні роки траплялися випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі.
Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника, – підсумував Шаров.
Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.
Джерело: МОН