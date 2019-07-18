– Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але скарги є, – повідомив Шаров.

Читайте: Помилка в документі про освіту не впливатиме на вступ – МОН

Гендиректор зазначив, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним.

– У попередні роки траплялися випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі.

Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника, – підсумував Шаров.