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Факти / Україна / Суспільство

МОН заборонило затримувати видачу дипломів

Заклади вищої освіти повинні своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання.

МОН заборонило затримувати видачу дипломів
Генеральний директор директорату вищої освіти Олег Шаров зазначив, що Міністерство освіти і науки заборонило вишам затримувати видачу дипломів.

– Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але скарги є, – повідомив Шаров.

Читайте: Помилка в документі про освіту не впливатиме на вступ – МОН

Гендиректор зазначив, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним.

– У попередні роки траплялися випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі.

Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника, – підсумував Шаров.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: МОН

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