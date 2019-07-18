Онлайн-трансляція напівфіналу другого сезону телепроекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 18 липня, о 22.30. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.
Нові лідери сьогодні проведуть вже третій прямий ефір у другому сезоні.
Так, серед топ-50 лідерів відбірковий комітет проекту обрав 8 найкращих, які борються за головний приз – грошову винагороду на реалізацію своєї ідеї національного масштабу.Читайте: Нові лідери 2 сезон: хто не пройшов детектор брехні і залишив проект
Фіналістів обирали судді Нових лідерів, але переможця обиратимуть українці шляхом СМС-голосування.
Народ має визначитися, чий проект є найважливішим для нашої країни, а новий ведучий проекту Павло Казарін допомагатиме глядачам перевіряти лідерів.
Нові лідери 2 – онлайн-трансляція:
Прямі ефіри проекту проходитимуть щочетверга о 22.30 на телеканалі ICTV.
Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.