Погода в Україні 18 липня буде хмарною, дощі з грозами очікуються у північних областях.
18 липня по всій території України очікується суха погода, дощитиме лише у північних областях.
У південних областях температура вдень становитиме 27-29°, вночі 15-18°.
На сході країни вдень температура підніметься до 27-29°, вночі стовпчики термометрів покажуть 11-13°.
На заході вдень 21-24°, вночі температура опуститься до 10-12°.
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На півночі країни дощитиме, стовпчики термометрів покажуть 21-23° вдень, вночі 10-12°.
У Києві 18 липня пройдуть дощі, вдень 21-23°, вночі 12-14°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у день виборів до Верховної Ради 21 липня.
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