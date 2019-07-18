Море, сонце і відпустка. Це головне, з чим асоціюється літо для більшості українців. Відпочинок відпочинком, але літо може ще й бути золотим сезоном для гаманця.

На городах влітку – гаряча пора. За 100 кілометрів від Києва куди не поглянь – то малина, то полуниця. Робочих рук не вистачає. Тут кожному раді. На полі доводиться працювати з ранку і до вечора.

За збір кілограму ягід в Україні платять від 4 до 7 грн., тож якщо працювати наполегливо і збирати до 100 кг на день, то можна заробляти не менше ніж у Польші. Якщо працювати кожного дня, то за місяць можна заробити – до 22 тис. грн. Для порівняння – у Польщі за таку ж саму роботу платять 20-25 тис.

Якщо до сільського господарства душа не лежить, то можна знайти підробіток і в місті. Наприклад, кур’єром у службі доставки. В цьому бізнесі треба бути обережним і з замовниками – аби гроші правильно відрахували – і на дорозі.

Схема проста: реєструєшся в кур’єрській компанії. Береш замовлення за онлайн-програмою. Далі – розвозиш замовникам страви з ресторанів. Працюєш – скільки хочеш, і коли хочеш. В середньому така робота приносить близько $500 на місяць.

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Але влітку можна і заробляти, і відпочивати одночасно. В одеській Аркадії щороку відкриваються тисячі сезонних вакансій для молодих людей з Одеської області та не тільки.

Дехто танцює в одеських клубах. На заробіток працівники не скаржаться, та й робота лише в задоволення. А от офіціантам доводиться напружуватися більше. Але й отримати можна $1000 за місяць.

Платять у вуличних барах менше ніж офіціантам в клубах, але і бігати весь день не треба. Хоча роботи вистачає. За кожен приготований смузі або сік можна отримати до 20 грн.

Декому доводиться смажитися весь день на сонці намотуючи кілометри – продаючи кукурудзу, креветки та весь стандартний набір для будь-якого пляжу. Один качан кукурудзи на Одеському пляжі коштує 40 гривень при його собівартості у 10-15 грн.

Гаряча кукурудза, сушена риба, пиво та солодощі – з кількома кілограмами такого краму торгівцю треба зробити кілька сотень проходок по пляжу за день, щоб розраховувати на 500-1000 грн., але на такій роботі легко згоріти і фігурально, і буквально.

Робота на літо: ким і де заробити

Тож, заробити влітку можна – було б бажання. Тільки треба бути пильним. В інтернеті навіть існують чорні списки недобросовісних роботодавців. Експерти кажуть: сезонна зайнятість – це завжди група ризику.

Як же убезпечити себе від обману і заздалегідь розпізнати потенційно ненадійну вакансію? Перш за все, не варто влаштовуватись на роботу, де пропонують золоті гори, а також взяти до уваги текучість кадрів у роботодавця – якщо вона велика, то краще пошукати іншу роботу.

До слова, Факти ICTV розповідали про роботу для студентів влітку.