Ставки на парламентські вибори продовжують приймати букмекерські контори.

Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Букмекерські контори приймають ставки на те, яким партіям вдасться потрапити до Верховної Ради.

За прогнозами однієї з контор, коефіцієнт на те, що партія Слуга народу зможе набрати більше 47,5% голосів, становить 1,87. Опозиційна платформа За життя залишається на другому місці. У неї є шанс набрати 11,5% підтримки.

Партія Європейська солідарність може набрати більше 7,5% підтримки. На це вказує коефіцієнт 1,72. У партій Батьківщина та Голос є шанс подолати бар’єр 6,5% з коефіцієнтами 1,75 і 2,20 відповідно.

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Ставки на вибори в Раду – прогноз букмекерів / 2 фотографии

Дещо відрізняються показники ще однієї букмекерської контори. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати більше 45,5% голосів, становить 1,69. Опозиційна платформа За життя може набрати 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що Європейська солідарність набере більше 7,5% підтримки, становить 1,65. Партії Батьківщина та Голос також можуть подолати бар’єр 7,5%.

Раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.