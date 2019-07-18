Від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.

З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики шість разів обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Пісків. Противник відкривав вогонь з напрямку Веселого з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

До слова, представник України у робочій підгрупі з політичних питань в ТКГ Роман Безсмертний заявив, що на зустрічі в Мінську сторони домовилися про обмін полоненими у форматі 208 на 69.