Київ робить перші кроки, щоб налагодити переговорний процес із Росією, заявили в Офісі президента України.

В Офісі президента України намагаються налагодити нормальний переговорний процес із Російською Федерацією.

За словами першого помічника президента України Сергія Шефіра, Київ хоче вийти “на розмову з Москвою на рівних”.

– Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку.

Він підкреслив, що Україна для відновлення діалогу з Росією робить перші кроки.

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– Ми показуємо свої кроки – розвели війська у Станиці Луганській, хочемо побудувати міст, відновили Мінський процес.

Перший помічник президента України також додав, що на 70% впевнений в успішному результаті. На його думку, російська сторона теж “хоче розмови і закінчення війни”.

Нагадаємо, сторони у Мінську досягли домовленості про припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня.